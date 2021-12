Torino: da Fratelli d'Italia un dossier Pnrr per nuovi ambulatori nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri delle Circoscrizioni periferiche appartenenti a Fratelli d'Italia, hanno presentato un dossier legato al Pnrr in cui si fanno delle proposte dettagliate per recuperare degli immobili di periferia abbandonati trasformandoli in ambulatori. Una proposta che è stata consegnata al direttore dell'Asl Torino Carlo Picco, dall'assessore alla Semplificazione della Regione Maurizio Marrone, il vice capogruppo di Fdi in Comune a Torino Enzo Liardo e il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto. "La sfida - hanno affermato gli esponenti di Fdi - è quella di utilizzare al meglio i fondi del Pnrr per intervenire nei quartieri e realizzare ospedali e case di comunità che possano fornire servizi sanitari ai cittadini migliorandone la capillarità. Troppe aree della città, infatti, per colpa di scelte operate in passato, si trovano attualmente sguarnite da questo punto di vista, obbligando i residenti a difficoltosi spostamenti specialmente se anziani. (segue) (Rpi)