Piemonte: Avetta e Deri (Pd), su futuro ex ospedale Maria Adelaide la Regione tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è l'unica possibilità concreta per recuperare l'ex ospedale Maria Adelaide. Più in generale sono in gioco degli investimenti importanti per tutto il sistema sanitario. Peccato che, nel momento delle scelte, la Regione non sta coinvolgendo né informando i sindaci. Questa l'accusa lanciata dal consigliere regionale Luca Avetta e dal presidente della Circoscrizione VII Luca Deri - entrambi in quota Pd - in una nota stampa. "Il Maria Adelaide possiede tutti i presupposti per poter essere ammodernato e diventare un Polo di Medicina Territoriale - hanno continuato Avetta e Deri -. (segue) (Rpi)