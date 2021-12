Covid: Grassi (Lega), non apre hub Atripalda (Av), in migliaia senza punti di riferimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora difficoltà per l'apertura l'Hub vaccinale di Atripalda, nonostante la necessità di sostenere la campagna di vaccinazione per contenere la quarta ondata pandemica da Covid-19, migliaia le persone dei paesi limitrofi ad Atripalda lasciate sole senza riferimenti informativi e strutturali. Ci segnalano che sono particolarmente difficoltose anche le prenotazioni telefoniche per il sovraccarico delle linee". Lo ha denunciato il senatore della Lega Ugo Grassi: "Le autorità preposte dell'Asl Avellino si trincerano dietro un generico mancanza di personale. Temo un forte impatto sociale negativo che rischia di penalizzare un patrimonio di sensibilizzazione di grande valore. Le persone sono la chiave del successo di queste esperienze: professionalità, umanità e passione devono segnare il lavoro di tutti i responsabili nel campo sanitario, come fatto in questo lungo anno e mezzo dai nostri medici ed infermieri, ma anche e soprattutto da parte di chi esercita ruoli di coordinamento nella pubblica amministrazione e, più in generale, nella politica. Come Lega ci facciamo carico di questo disagio e attiviamo tutti i canali comunicativi e non per sensibilizzare le autorità preposte a risolvere questo grave problema". (Ren)