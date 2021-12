Piemonte: giornata mondiale Aids, l'assessore Marnati, unico mezzo per salvare vite umane è la ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unico mezzo che abbiamo per salvare vite umane è la ricerca. Lo ha affermato l'assessore alla Ricerca del Piemonte Matteo Marnati, intervenuto oggi al convegno per la giornata mondiale dell'Aids al Campus Perrone di Novara: "Abbiamo visto che l’approccio scientifico ha portato risultati ragguardevoli e gli scenari futuri parlano di cure e vaccini. La scienza alla lunga vince - ha continuato Marnati - Venendo al Covid, È stato difficile prendere alcune decisioni per arginare il dilagare del virus ed è stato difficile far passare alcuni messaggi: abbiamo sempre cercato di far comprendere anziché costringere e oggi il Piemonte è una delle pochissime regioni in verde. Dico ai ragazzi, fidatevi della scienza”, ha concluso.(Rpi)