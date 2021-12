Campania: Ciarambino (M5s), centrodestra smascherato su 'parentopoli' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Le consentiva invece agilmente all'interno degli staff dei presidenti di commissione, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del capo dell'opposizione. Parliamo di ben 150 possibili parenti, inclusi figli, mogli e mariti, che non entravano dalla finestra, ma direttamente dal portone principale. Quando lo abbiamo scoperto abbiamo chiesto e ottenuto che le restrizioni valide per i Gruppi consiliari fossero estese anche a tutti gli staff. Da ieri sono felice di potervi informare che nessun parente dei consiglieri regionali potrà più essere assunto. Una vittoria che porta in alto i nostri valori e i nostri principi. E il centrodestra, che pensava di fare lo scoop e provare con la propaganda a superare il M5s sul tema della lotta ai privilegi, è rimasto fregato e ha dovuto ingoiare un boccone amaro". (Ren)