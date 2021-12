Stellantis: siglato accordo per uscite volontarie negli enti non produttivi, confermati tutti gli enti tecnici e di staff italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato oggi firmato un accordo di uscite in naspi volontarie e incentivate per gli enti tecnici e di staff, analogamente a quanto fino ad ora fatto per le fabbriche. Lo comunicano in una nota Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr. Gli stessi enti tecnici e di staff sono stati difatti interessati dal contratto di espansione, con cui 310 persone hanno deciso di uscire per agganciare la pensione, ma resta un numero rilevante di persone che potenzialmente potrebbe approfittare della naspi per raggiungere le condizioni per il pensionamento nei prossimi quattro anni. Peraltro Stellantis ha confermato che effettuerà tutte le 130 assunzioni previste dal contratto di espansione, benché allo stesso abbiano aderito 310 persone, in luogo delle 390 inizialmente preventivate; più in generale proseguiranno gli interventi finalizzati all’adeguamento e allo sviluppo delle competenze professionali, nonché all’inserimento di nuove professionalità e al ricambio generazionale. La nuova intesa permetterà quindi, a chi volesse aderirvi, nel numero massimo di 400 persone degli enti tecnici e di staff di uscire in naspi alle seguenti condizioni economiche. (segue) (Com)