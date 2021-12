Sardegna: Solinas, miglior investimento per futuro sanità regionale sono i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il miglior investimento per il futuro della sanità sarda sono i giovani, sui quali puntiamo investendo risorse ed energie, nella certezza che l'alta specializzazione dei giovani medici sia la migliore garanzia per ottenere alla nostra terra una sanità sempre più efficiente e all'avanguardia". Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas, intervenendo al "Welcome Doctors 2021" nell'Aula Magna di Chirurgia della Cittadella Universitaria di Cagliari, con la quale si è dato ufficialmente inizio della fase di specializzazione dei dottorandi. "Viviamo - ha detto Solinas - un tempo di profonde e rapide mutazioni epocali, nel quale la pandemia ha solo accelerato un processo che era già in corso. Dire che i sistemi sanitari sono entrati in crisi con la pandemia non è un'affermazione scientificamente corretta. Essi vivono da qualche tempo delle criticità e delle complessità che sono oggetto di studio ormai da più parti. Penso al sistema inglese che da sempre ha alimentato il proprio fabbisogno di medici attingendo alle facoltà delle ex colonie o degli altri Stati, riservando i posti di dirigenza alla categoria della dirigenza medica locale. Oggi anche sistemi evoluti come quelli di Stati Uniti o Israele manifestano problemi riguardo agli organici. La piena collaborazione instaurata tra il Rettore, la Regione e la classe medica rappresenta una saldatura ormai necessaria per ovviare a quel difetto di programmazione che oggettivamente c'è stato in passato. Se ci fosse stata una programmazione corretta a livello nazionale e regionale, sicuramente non saremmo nelle condizioni di gravi carenze di organici nelle quali oggi ci troviamo. Il problema di come ovviare a questa emorragia di professionalità è una emergenza di oggi, il che significa vedere i risultati in un periodo di medio termine". (segue) (Rsc)