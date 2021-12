Sardegna: Solinas, miglior investimento per futuro sanità regionale sono i giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas ha aggiunto: "Abbiamo di fronte una sfida che ha la sua complessità nel combinare misure di stretta emergenza che devono dare risultati nell'immediato per gestire il tempo formativo di sei, dieci, undici anni, che ci porterà ad avere delle professionalità operative nel futuro. I numeri sono impietosi. Ad esempio, se osserviamo la situazione della medicina generale sappiamo che annualmente, per i prossimi cinque anni, avremmo in media 11.000 ingressi a fronte di 33.000 uscite. L'annus horribilis è stato da fonti statistiche certificate individuato al 2022, quando la forbice supera le 22.392. E' quindi un grande problema nazionale, che si riflette anche in Sardegna anche se con numeri meno gravi di Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Sicilia. Al 31 dicembre del 2014 il sistema sanitario regionale contava 18.251 unità; nel 2019 erano 14.862. Non è facile invertire questa tendenza. Dal 2019 abbiamo aperto 134 procedure per il reclutamento di personale, ma abbiamo constatato il peso di un effetto definito overcall: mancanza di risposte alle chiamate. Riusciamo a coprire i fabbisogni solo il 59 per cento delle chiamate. Nell'anno peggiore, quello della pandemia del 2020, non ci siamo comunque fermati e abbiamo avviato ulteriori procedure per il reperimento di medici. Grazie anche agli specializzandi - ha osservato ancora Solinas - la Sardegna è riuscita ad affrontare in maniera ordinata questa pandemia, e il sistema sanitario sardo, pur con una sofferenza enorme, non ha lasciato indietro alcun paziente. Questa è la Regione che ha avuto minor numero di settimane di zona rossa o arancione, e il minore numero di settimane di chiusura. Sul fronte delle vaccinazioni, abbiamo messo in piedi un modello di hub che ha funzionato egregiamente con il grande impegno di tutti gli operatori. Grazie ad una importante convergenza politica, abbiamo utilizzato risorse importanti sulle borse di studio, puntando su uno degli investimenti più qualificanti che la Regione possa fare in questo momento, i giovani medici". (segue) (Rsc)