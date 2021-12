Disabilità: Versace (FI), sport fondamentale per inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusy Versace, deputata di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti Sport, Pari opportunità e Disabilità del movimento azzurro, ha segnalato che "tra pochi giorni, il 3 dicembre, ricorre la giornata mondiale delle persone con disabilità, un'occasione per ricordare i tanti passi avanti fatti in questi anni di cui una tappa fondamentale è l'apposita Convenzione Onu del 2006 per i diritti delle persone con disabilità. Sono, dunque, molto felice di presentare oggi qui alla Camera insieme al collega Roberto Novelli l'attività della fondazione 'Progettoautismo Fvg', tra i cui progetti promossi in questi 15 anni molti sono legati allo sport. Un aspetto questo decisamente molto importante - ha continuato la parlamentare - perché lo sport favorisce l'inclusione, l'aggregazione e la consapevolezza non solo per i ragazzi con disturbi dello spettro autistico, ma spesso anche per i familiari che con dedizione stanno dietro le quinte. Il nostro impegno parlamentare su questo tema è sempre stato massimo, non solo per migliorare e aggiornare i Lea garantendo maggiore supporti e assistenza ma, personalmente, anche sull'importanza di guardare allo sport come strumento riabilitativo ed educativo. Il diritto allo sport è universalmente riconosciuto, ma purtroppo è spesso negato. Soprattutto per le persone con disabilità a volte lo sport diventa un lusso anziché un diritto come dovrebbe essere". (segue) (Rin)