Campania: Odierna (Lega), De Luca rafforza sanità a Salerno e dimentica Agro nocerino sarnese (2)

- Odierna ha aggiunto: "Sono anni che denuncio queste cose, ma intanto l'ospedale Martiri del Villa Malta, così come gli altri ospedali dell'Agro Sarnese Nocerino cadono nel dimenticatoio. Il governatore della Campania, fa solo pubblicità e campagna elettorale ma i fatti sono altri, basta entrare negli ospedali del territorio per capire in che situazione versano. Gli ospedali dell'Agro sarnese nocerino sono in forte sofferenza da anni, sono stati completamente svuotati, e non si sta facendo nulla per salvarli, anzi si continua a rafforzare sempre e solo Salerno. Al Martiri del Villa Malta mancano almeno 40 medici e 40 infermieri, i reparti sono ridotti all'osso". Dunque ha aggiunto: "De Luca, invece di prendere provvedimenti si impegna per costruire un mega ospedale ancora a Salerno, investendo milioni di euro di soldi pubblici e dimentica gli ospedali dell'Agro. Non servono questi grandi ospedali, basta ristrutturare ed investire sugli ospedali esistenti per regalare ai cittadini una sanità diversa e più sicura". (segue) (Ren)