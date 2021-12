Energia: Arrigoni (Lega) su Tap, sbagliata esclusione dai progetti di interesse comuni europei, l’Italia non può aspettare i tentennamenti dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 novembre la Commissione europea, "in forza del Regolamento Ten-e sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere, ha pubblicato la revisione della lista dei progetti di interesse comune europei rimuovendo la previsione del raddoppio della fornitura annuale del Tap (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi di metri cubi all’anno del gas naturale trasportato, con la motivazione che l’aumento della fornitura causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia". A dichiararlo è il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Energia della Lega. "Ancora una volta - prosegue - mai intempestività sarebbe stata peggiore: l’Italia non può aspettare l'Europa che, dopo l'ubriacatura del 'solo rinnovabili e solo idrogeno verde', continuando a disconoscere il ruolo strategico del gas nella transizione ecologica, purtroppo è divisa su come affrontare il caro energia e forse solo fra qualche settimana deciderà qualcosa, lasciandoci nella tempesta perfetta. A Bruxelles non si rendono conto che la crisi del caro energia non è transitoria ma è strutturale. Il governo per affrontare il problema del caro bollette è intervenuto a più riprese con ingenti risorse, per quanto insufficienti, ma queste scelte europee sbagliate rischiano di aggravare ulteriormente la situazione che necessita anche di interventi di sistema”, continua Arrigoni. “Occorre che il nostro governo si faccia sentire in sede comunitaria e adotti le iniziative opportune perché venga rivista l’esclusione del Tap dai progetti di interesse comune europei. È infatti evidente che si tratta di una infrastruttura fondamentale per la diversificazione degli approvvigionamenti e il rafforzamento della capacità di trasporto del gas in Italia e, di conseguenza, per ridurre i costi di approvvigionamento e l’aumento del prezzo della bolletta per famiglie e imprese”.(Com)