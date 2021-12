Napoli: incidente mortale, si costituisce 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è costituito spontaneamente presso gli uffici del reparto di infortunistica stradale della polizia locale di Napoli l'autore dell'investimento a seguito del quale, in via Miano, era rimasto ferito mortalmente un giovane di 27 anni nella serata del 29 dicembre. Lo ha reso noto la polizia locale. "Si tratta di un 31 anni che aveva investito il ragazzo mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali per poi dileguarsi senza prestare aiuto. Nella giornata di oggi si è recato alle 11.30 presso gli Uffici di via De Giaxa della Polizia Locale, a bordo di una autovettura di grossa cilindrata con la quale, verosimilmente, aveva travolto la vittima, unitamente a due suoi avvocati. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria competente e la vettura, sulla quale ancora erano evidenti i segni dell'investimento, sottoposta a sequestro cautelativo e messa a disposizione degli inquirenti".(Ren)