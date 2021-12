Energia: bollette, da sindaci Lega appello a governo, serve fondo compensativo contro taglio servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Prima del Covid i comuni pagavano circa 1,7 miliardi di euro per l'energia elettrica: oggi dovranno sborsare il 30 per cento in più, circa 550 milioni di euro. Lo dice Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali della Lega a nome dei mille sindaci della Lega. Proprio i primi cittadini che rappresentano il partito di Matteo Salvini hanno infatti lanciato un appello al governo affinché si affronti immediatamente il tema del caro bollette anche sul fronte degli Enti Locali. "Parliamo di spese relative a illuminazione pubblica e per la garanzia di servizi ai cittadini. È quindi necessario e urgente che il governo istituisca un fondo compensativo sulla base dei dati Siope (piattaforma che raccoglie voci del bilancio comunale) che consenta ai comuni di avere ristori. L'ultima volontà dei sindaci è quella di tagliare servizi o aumentare le tasse per colpa del caro bollette: a pagarne le spese non possono essere i cittadini", spiega.(Com)