Covid: in Piemonte il rapporto tamponi-casi cresce ancora, diminuiscono i ricoveri

- Il rapporto tamponi-casi cresce all'1,8 per cento, ma fortunatamente diminuiscono i ricoveri. Questo il quadro odierno dell'emergenza Covid presentato dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. I nuovi casi sono 902, di cui 530 asintomatici. Mentre i ricoveri sono scesi di 9 unità (-2 in terapia intensiva e -7 nei reparti ordinari). Sono quattro i decessi segnalati in data odierna dalla Regione, di cui nessuno avvenuto oggi. Infine, i guariti sono 419. (Rpi)