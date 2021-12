Piemonte: nasce Mira, primo osservatorio piemontese sul design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere lo studio, la ricerca economica e l'elaborazione di dati sul settore del design del territorio piemontese come punto di partenza per innescare processi di sviluppo, innovazione e dialogo tra il settore del design e i comparti economici, sociali e culturali territoriali. Nasce con questi presupposti Mira, l'osservatorio regionale in Italia dedicato al design, presentato oggi al Circolo del Design di Torino. Negli ultimi anni il design è fortemente mutato sia sul piano dello scenario economico e sociale in cui esso è immerso sia dal punto di vista delle relazioni che intrattiene con l'universo produttivo e, in particolare, con il mondo delle imprese. Secondo lo studio "Design Economy 2020" condotto dalla Fondazione Symbola, l'Italia si colloca prima in Europa per numero di imprese del design e tra le prime posizioni per livelli di occupazione e volume d'affari generato. Tuttavia, il numero delle imprese che fanno un ricorso più strategico del design risulta ancora basso.Nasce sopratutto per questo l'Osservatorio. (segue) (Rpi)