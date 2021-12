Piemonte: Enel e Confagricoltura Piemonte insieme per la transizione energetica ed ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura Piemonte sceglie Enel per affrontare le sfide della transizione energetica ed ecologica. Oggi si è svolto un incontro per illustrare alle aziende associate i contenuti degli accordi sottoscritti tra Confagricoltura ed Enel, per offrire un pacchetto di soluzioni su misura per le aziende del settore che riguardano sia il fronte dell’energia, elettrica e gas, sia l’efficienza energetica. La proposta si articola, in studi di progetto per valutare la convenienza economica e di fattibilità della proposta commerciale, prodotti dedicati per le commodities elettrica e gas, il Circular Economy Report, per misurare attraverso un’azione di audit la circolarità dell’azienda e le azioni possibili di miglioramento per l’efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici nuovi o l’ottimizzazione di quelli esistenti, le comunità energetiche rinnovabili, le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Il tutto rispettando gli aspetti paesaggistici e le aree rurali. (Rpi)