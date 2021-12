Torino: Lo Russo, ordinanza mascherine nasce come prevenzione non sanzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza sulle mascherine nasce per tutelare i cittadini in un momento molto critico. L'obiettivo è prevenire non sanzionare. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando il provvedimento che da domani obbligherà i cittadini torinesi ad indossare la mascherina all'aperto nelle zone dove sono più probabili gli assembramenti. La mascherina non vale solo per la Ztl centrale, i mercati e le aree della movida ma, ha aggiunto Lo Russo, "anche sui luna park, negli stadi e alle fermate del pullman. Ci saranno dei controlli da parte delle forze di polizia. Il provvedimento è stato condiviso anche dalla Regione in Prefettura". Il sindaco di Torino ha poi concluso dicendo: "auspico che non si debbano indossare le mascherine anche in estate, ma faccio appello a tutti sul vaccinarsi: è l'unico strumento che abbiamo per uscire dall'emergenza sanitaria". (Rpi)