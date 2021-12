Infrastrutture: Bellanova, connessioni a valle strategiche per i sistemi portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Quanto è emerso nel corso della discussione voglio considerarlo l'attestarsi di una voce unica per un obiettivo verso cui possiamo lavorare insieme senza perdere un attimo di tempo". Lo sottolinea la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova concludendo la discussione promossa da Confetra Toscana sul tema "Emergenza ultimo miglio e connessioni" con focus il Porto di Livorno. "Si è competitivi se si è connessi", ha sottolineato Bellanova, "e la logistica è banco di prova su cui si giocherà il ruolo del nostro Paese nella competizione internazionale e la sua capacità di determinarsi come forza attrattiva. In questo caso è determinante l'elemento dei collegamenti a valle, quell'indice di connettività su cui gli armatori costruiscono strategie e programmi di investimento e che decide della forza competitiva dei singoli Porti e del più complessivo sistema portuale nazionale. La posizione geografica che abbiamo nel Mediterraneo non è sufficiente se non siamo capaci di tradurla in scelte strategiche e vantaggio competitivo". (segue) (Com)