Disabilità: Versace (FI), sport fondamentale per inclusione (2)

- Intervenendo nel corso della presentazione di "Incantesemâs", un volume che ripercorre l'attività della fondazione Progettoautismo Fvg, l'esponente di FI ha proseguito: "Al riguardo, credo che i tempi siano maturi per inserire nella nostra Costituzione lo sport e il diritto di praticarlo, motivo per cui lo scorso aprile ho depositato una proposta di legge che sta raccogliendo firme trasversali. Mai come in questo momento è quindi necessario ricordare l'importanza dello sport anche per tutte le persone con disabilità. Sono noti a tutti gli effetti benefici dell'attività motoria, pertanto serve continuare a promuovere lo sport per garantire a tutti l'opportunità di migliorarsi e trovare nuovi stimoli anche per affrontare il dolore che, attraverso la pratica di una disciplina sportiva, può essere elaborato, condiviso e superato. Ringrazio e mi congratulo con la fondazione Progettoautismo Fvg - ha concluso Versace - per aver condiviso la loro esperienza e il loro lavoro". (Rin)