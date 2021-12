Campania: venerdì presentazione libro Navigator a consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venerdì, nella sala Multimediale del Consiglio regionale della Campania (Centro Direzionale, Isola F13) sarà presentato il libro "Navigator (a vista), storia e storie del Reddito di Cittadinanza", a cura dell'associazione nazionale Navigator". L'annuncio in una nota: "Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, sono previsti interventi del presidente della quarta Commissione Speciale "Innovazione e sostenibilità per la competitività e il rilancio delle imprese" Gennaro Saiello, che ha curato l'iniziativa, del sociologo del Lavoro Domenico De Masi, autore della prefazione del volume, e della delegata dell'Associazione nazionale Navigator Enrica Alterio. Interverranno, in collegamento web, il deputato Claudio Cominardi, in qualità di componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, e di Salvatore Guerriero, Presidente PMI International, Confederazione delle imprese nel mondo. Nel corso del dibattito sarà illustrato il contenuto di un dossier con dati e cifre sui risultati ottenuti grazie al lavoro dei Navigator". (Ren)