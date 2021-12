Torino: da Fratelli d'Italia un dossier Pnrr per nuovi ambulatori nelle periferie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino, sono molte le strutture attualmente non utilizzate, che potrebbero essere riqualificate e adibite a questo scopo". L'assessore Maurizio Marrone ha aggiunto che "il Pnrr è un’opportunità da non perdere per aumentare i servizi per le periferie torinesi e migliorare concretamente la vita dei loro residenti. Ringrazio per la disponibilità il dottor Picco e mio collega alla Sanità e l'assessore Luigi Icardi, per aver voluto ascoltare le proposte che arrivano dagli eletti di Fratelli d’Italia nelle circoscrizioni di Torino", ha concluso. (Rpi)