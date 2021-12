Scuola: "Professione futuro", su Rai Scuola e RaiPlay protagonista l'Istituto tecnico "Sandro Pertini" di Alatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Istituto tecnico che si caratterizza per un'offerta formativa fortemente legata al sistemo produttivo del territorio, che ha come centro propulsivo il distretto farmaceutico, di informatica e il turismo. Protagonista della puntata di Professione futuro di oggi, mercoledì primo dicembre, è l'Istituto tecnico "Sandro Pertini" di Alatri (Fr). Il racconto si sviluppa sugli indirizzi "Chimica, materiali e biotecnologie"; "Informatico con un focus sull'Intelligenza artificiale"; "Tecnico economico con curvatura sul turismo". Le ragazze e i ragazzi dell'Istituto, inoltre, sono stati premiati in varie manifestazioni internazionali per aver costruito un prototipo di auto ecologica. La puntata è in onda in prima visione alle ore 11:30 (e, in replica, alle 15:30 e alle 19:30) su Rai Scuola, online su RaiPlay (sottotitolato per non udenti) e sul portale web di Rai Scuola. "Professione futuro" è un programma che nasce con l'intento di far conoscere meglio e promuovere l'Istruzione tecnica, professionale e gli Istituti Tecnici Superiori (Its) attraverso un racconto in 12 puntate. La nuova trasmissione, fortemente voluta dal Ministero dell'Istruzione, mostra concretamente quali sono i momenti nei quali si struttura il percorso formativo: le competenze in ingresso, il curriculum, le figure di cui si compone il corpo docente, l'interazione con il mondo delle imprese, gli sbocchi occupazionali. Le puntate, in onda tutti i mercoledì alle 11:30 su Rai Scuola, sono centrate, in maniera equivalente, su Istituti tecnici, professionali e sugli Its. (Com)