Campania: Odierna (Lega), De Luca rafforza sanità a Salerno e dimentica Agro nocerino sarnese

- "E' una vera e propria emergenza sanitaria all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno: mancano medici e infermieri, non si riescono nemmeno a fare i turni al pronto soccorso". A lanciare l'allarme è stato il coordinatore della Lega dell'Agro Sarnese Nocerino e capogruppo in consiglio comunale a Sarno Sebastiano Odierna: "Siamo al paradosso, stavamo meglio quando la sanità in Campania era commissariata. Ci sono ritardi sui concorsi, mancano medici e infermieri e nulla si sta facendo per sopperire. Sono 13 i medici mancanti solo al pronto soccorso a Sarno, per coprire i turni bisogna impiegare i primari e medici dei vari reparti, una cosa assurda, mai successo in precedenza. In pochi mesi sono arrivati circa 20 medici all'ospedale di Sarno ma puntualmente dopo poco vanno via perché si lavora troppo e, quindi, chiedono il trasferimento che gli viene subito concesso. Il pronto soccorso dell'ospedale di Sarno conta circa 44 mila accessi all'anno, l'errore sta nel fatto che il nullaosta non dovrebbe essere concesso se non dopo 5 anni, così come avviene al nord. Stessa situazione vive l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, con oltre 70mila accessi all'anno al pronto soccorso". (segue) (Ren)