Campania: Odierna (Lega), De Luca rafforza sanità a Salerno e dimentica Agro nocerino sarnese (3)

- Odierna ha proseguito: "Il quarto piano, completamente vuoto, è occupato da oltre un anno dall'igiene mentale, trasferito lì dopo la chiusura della struttura di via Sarno Palma, in attesa dei lavori, ma da allora tutto resta fermo. I lavori non sono mai iniziati e l'igiene mentale continua a rimanere al quarto piano. E purtroppo anche in questo De Luca non dà risposte. Il reparto di ortopedia di Sarno, da eccellenza del territorio rischia di essere addirittura smantellato, mancano quattro medici. Come mancano medici in Chirurgia, in Medicina e in Cardiologia. Dei 161 posti letti iniziali, attualmente l'ospedale Martiri del Villa Malta ha perso circa 30 posti letto. In questi anni abbiamo assistito anche alla riduzione del reparto di Chirurgia per far posto alla lungodegenza, un reparto che non rientra nell'atto aziendale. Intanto i posti letto si riducono sempre di più, attualmente per chi arriva al pronto soccorso di Sarno è una vera e propria impresa trovare un posto letto e quindi puntualmente o vengono trasferiti, oppure devono attendere diversi giorni al pronto soccorso in attesa che si liberi un posto". (segue) (Ren)