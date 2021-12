Reddito cittadinanza: Nappi (Lega), ridistribuirlo come voucher ad aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si utilizzi una parte del Reddito di Cittadinanza e la si eroghi sotto forma di voucher di lavoro: la persona svolge un'attività direttamente presso le imprese private, che non pagano nulla per quel lavoro perché è già pagato dal sistema statale. In questo modo le imprese possono costituire rapporti di lavoro definitivi ed avere gli incentivi di carattere economico". Lo ha detto Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista per MattinaLive: "Se l'azienda assume a tempo indeterminato un percettore di reddito, da quel momento quella parte di retribuzione spetterà all'impresa. Questo fa sì che si aiuti l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e al tempo stesso rappresenta il modo migliore per tirar fuori i furbetti. Il Reddito è una opportunità per tanti e un diritto per chi ha bisogno di lavorare, ma purtroppo per molti è diventato una scorciatoia". (Ren)