Piemonte: nasce Mira, primo osservatorio piemontese sul design (2)

- Torino attualmente è la terza provincia in Italia per peso delle imprese del design a livello nazionale, che si è saputa distinguere per la nomina nel 2008 come World Design Capital e l'inserimento nel 2014 nelle Creative City Unesco per il Design. Il progetto Mira sarà composto da un team scientifico di lavoro, di cui fanno parte le università del territorio e la Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura. L'Osservatorio proporrà un report annuale sul settore del design in Piemonte per mostrare una fotografia costante e aggiornata. Nella giornata di oggi è stato presentato il primo di questi report, legato ai designer under 35. (Rpi)