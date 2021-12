Piemonte: Magliano (Moderati), l'hub di Lingotto con accesso libero vaccini è una bolgia dantesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore e ore in coda, in piedi e al gelo. L'intasamento è totale e a questo si aggiunge la mancanza di informazioni. Questa la situazione, oggi, all'hub vaccinale del Lingotto. Una situazione che ha coinvolto persone di tutte le età. Una vera e propria bolgia dantesca. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere regionale dei Moderati Silvio Magliano, documentando la situazione dell'hub di Lingotto con la partenza dell'accesso libero ai vaccini per chi ha un Green Pass in scadenza o fa parte di una categoria con l'obbligo vaccinale. "Ci pervengono segnalazioni di persone che si sono messe in coda per l'accesso libero al vaccino senza averne titolo, di un hub attivo al 50 per cento della propria potenzialità, (segue) (Rpi)