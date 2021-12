Stellantis: siglato accordo per uscite volontarie negli enti non produttivi, confermati tutti gli enti tecnici e di staff italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi aggancerà la pensione entro la naspi riceverà un incentivo che, sommato alla stessa, garantisca l’equivalente del 90 per cento della retribuzione annua; chi aggancerà la pensione entro i due anni successivi al termine della naspi, riceverà un ulteriore incentivo tale da coprire per il terzo anno il 60 per cento della retribuzione e per il quarto anno il 40 per cento, nonché l’importo necessario alla contribuzione volontaria; per coloro che non agganciano la pensione, l’incentivo per gli operai a prescindere dall’età e per gli impiegati che abbiano almeno 50 anni sarà pari a 24 mesi di retribuzione e in ogni caso non inferiore a 55 mila euro, a 18 mesi di retribuzione per gli impiegati che abbiano fra 45 e 49 anni, a 12 mesi di retribuzione per gli impiegati che abbiano fra i 40 e 44 anni, a 6 mesi di retribuzione per gli impiegati che abbiano meno di 40 anni; infine per chi non aggancia la pensione è previsto un importo aggiuntivo di 20 mila euro per coloro che aderiscono entro il 31 dicembre 2021. La Direzione aziendale aziendale ha inoltre chiarito la sua disponibilità a riconoscere il premio efficienza a coloro che, aderendo a questo o agli altri accordi di uscita volontaria, usciranno il 30 dicembre, in deroga alla previsione contrattuale che prevedrebbe la permanenza fino al 31 dicembre per maturare questa particolare voce retributiva. (segue) (Com)