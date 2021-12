Piemonte: l'assessore alla Sanità replica alle opposizioni, con territorio massimo confronto l'incertezza arriva da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le proposte delle Aziende sanitarie locali sul Pnrr sono state vagliate confrontandosi con i sindaci del territorio e raccogliendo le loro proposte. Mi riesce pertanto difficile accettare l’affermazione secondo cui la gestione dei fondi del Pnrr per le Case e gli Ospedali di comunità stia avvenendo da parte della Sanità regionale senza alcun coinvolgimento del territorio. L'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi replica alle opposizioni, che hanno accusato la Regione di non condividere le scelte fatte rispetto ai fondi per la sanità legati al Pnrr. "Semmai occorre dire - ha continuato Icardi -, invece, che ancora ieri il ministro della Salute ha prospettato un ulteriore taglio del 5 per cento delle risorse del Pnrr destinate alle Regioni del Nord per darle a quelle del Sud, mettendo di nuovo in forse la programmazione generale degli interventi. Sono queste le vere incertezze, non certo l’iter programmatorio della nostra Regione, che sta agendo in piena condivisione con il territorio", ha concluso. (Rpi)