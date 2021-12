Stellantis: Uliano (Fim Cisl), confermate 130 assunzioni e ruolo strategico di ingegneria e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uliano continua: "L’azienda ha inoltre precisato che oltre alle assunzioni previste nel contratto di espansione continueranno le politiche di investimenti su formazione e rafforzamento delle competenze professionali oltre a continuare il ricambio generazionale l’inserimento di nuove professionalità. Il gruppo ha inoltre escluso processi di esternalizzazioni relativi agli ambiti di Fca service e security. Seguiranno nelle prossime settimane incontri in sede locale con le rispettive Rsa - conclude la nota - per approfondire ulteriormente tutti gli aspetti legati agli enti di ricerca, tecnici e staff nei vari siti. Infine il Gruppo ha dato la disponibilità a fare incontri specifici per quanto riguarda i siti di motori di: Termoli, Pratola Serra e VM oltre ad approfondire il tema del progetto giga-factory di Termoli in Molise". (Com)