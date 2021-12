Piemonte: Cirio, grande onore essere delegato a rappresentare Conferenza regioni su comitato aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina a Roma sono stato delegato a rappresentare in modo permanente la voce della Conferenza delle regioni in questo organismo che è strategico per lo sviluppo del comparto e per il nostro futuro. Un grande onore personale, ma anche la testimonianza di come il Piemonte continuerà ad essere sempre più protagonista negli investimenti europei del nuovo Pnrr per le politiche e l’industria aerospaziale. Lo annuncia su Facebook il governatore del Piemonte Alberto Cirio, che questa mattina ha preso parte alla seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio (Comint) presieduta dal ministro Vittorio Colao. La delega arriva all'indomani della presentazione di Torino come città dell'aerospazio. (Rpi)