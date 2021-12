Campania: Ciarambino (M5s), centrodestra smascherato su 'parentopoli'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avrete letto e ascoltato in questi giorni dell'abrogazione della delibera 279, che vietava di assumere nei Gruppi consiliari parenti dei consiglieri regionali entro il terzo grado. Ebbene, vi racconto come stanno veramente le cose. La polemica montata ad arte dal centrodestra, che sosteneva che con l'abrogazione si lasciasse spazio all'assunzione in Consiglio regionale di mogli, figli e nipoti era solo fumo da lanciare negli occhi dei cittadini campani. Quella delibera approvata dal Governo Caldoro nel 2013 per sbandierare un impegno contro la parentopoli regionale, era in realtà solo una piccola foglia di fico per ingannare i cittadini". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino in un post sulla sua pagina Facebook: "Un impegno evidentemente fittizio perché, se è vero che bloccava le assunzioni dei parenti nei soli gruppi consiliari". (segue) (Ren)