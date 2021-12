Infrastrutture: Bellanova, connessioni a valle strategiche per i sistemi portuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al tema specifico al centro del convegno, ossia la garanzia di connessioni sostenibili tra il Porto di Livorno e i relativi interporti, e traendo spunto dal progetto Darsena Europa come paradigma della capacità territoriali di fare squadra costruendo reti istituzionali fortemente coese e determinate, Bellanova ha affermato: "Questa stessa forza e determinazione vanno messe in campo anche rispetto al tema di cui discutiamo e agli obiettivi indicati: garantire la messa in rete di questo sistema portuale con gli interporti su cui insiste per aree di origine e destinazione delle merci, quasi dovessimo definire un sistema stellare con all'altro capo Guasticce, Prato, Bologna, Verona, Padova. Se l'intreccio tra portualità, interportualità, logistica, è determinante, lo è altrettanto la consapevolezza che il valore porto è l'esito di un sistema fortemente complesso dove i porti sono i terminali di una articolata ed estesa filiera logistica globale che è al cuore delle catene globali del valore. Si tratta", ha concluso la Viceministra, "di mettere a fattor comune proprio tutti gli elementi di forza emersi anche nel corso del confronto odierno e le infrastrutture già previste come quelle indicate anche da Rfi grazie all'intervento puntuale del Responsabile direzione investimenti ingegner Macello perché non ci siano difformità e sfasature tra quanto programmato e i risultati attesi e si possa intervenire in modo puntuale e mirato sulle criticità. In questa direzione sarà importante il lavoro comune anche per individuare la forma migliore e il luogo ottimale in cui possano convergere monitoraggio dei programmi previsti e condivisione delle ulteriori proposte progetto necessarie. Lavoro comune a cui garantisco la mia disponibilità". (Com)