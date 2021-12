Stellantis: Uliano (Fim Cisl), confermate 130 assunzioni e ruolo strategico di ingegneria e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi si è tenuto a Roma, l’incontro di verifica del contratto di espansione con il gruppo Stellantis. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "Le uscite confermate sono 310 lavoratori anziché le massime previste dall’accordo che erano di 390. Abbiamo comunque chiesto e ottenuto di completare le assunzioni di 130 lavoratori anche se la normativa ne prevedrebbe circa 100 - prosegue il leader sindacale -. Nell’incontro, come da impegni già presi abbiamo definito per gli enti centrali di tecnici e di staff - che occupano nel nostro Paese circa 18 mila dipendenti - di prevedere un accompagnamento incentivato all’uscita per un massimo di 400 volontari che nei fatti hanno già espresso la propria volontà ad essere accompagnati al pensionamento. Abbiamo anche analizzato la situazione complessiva degli enti di staff e tecnici. Il gruppo Stellantis, per quest’ultimi ci ha precisato che tali servizi resteranno centrali in Stellantis nell’ambito delle competenze relative all’ingegneria, ai centri di ricerca e innovazione dell’ex gruppo Fca. Verranno inoltre colte le opportunità che si svilupperanno negli ambiti della progettazione della R&S per quanto riguarda la transizione energetica, l’elettrificazione, la connettività, l’infotainment e la guida autonoma, oltre alle attuali competenze, relative al centro di ingegneria. In particolare, il polo di Torino assumerà un ruolo strategico di prodotto per gestire i progetti di Alfa Romeo, Maserati, dei veicoli commerciali, dei veicoli Fiat, Jeep affiancati alle attività di design degli enti". (segue) (Com)