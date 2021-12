Stellantis: siglato accordo per uscite volontarie negli enti non produttivi, confermati tutti gli enti tecnici e di staff italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con Stellantis è stata anche l’occasione per chiarire alcuni importanti aspetti di prospettiva degli enti tecnici e di staff, che in Italia contano circa 18 mila dipendenti. Stellantis ha innanzitutto chiarito che il 7 dicembre annuncerà le proprie strategie software per una mobilità completamente connessa e digitalizzata e tali strategie coinvolgeranno appieno anche l’Italia. Data la rilevanza delle nuove tecnologie si sta peraltro creando una divisione software con programmi di riqualificazione professionale. Inoltre è stato esplicitato che il Polo di Torino resterà un centro di competenze importante del gruppo nell’ambito della ingegneria, della ricerca e dell’innovazione, con un numero di progetti di ricerca e sviluppo destinato ad aumentare in virtù della fusione. Emblematico a Torino è il “battery hub” per la sperimentazione e lo sviluppo delle batterie, che ben rappresenta il passaggio dalle attività tradizionali a quelle indotte dalla transizione verso l’elettrico. Quanto ai centri di vendita diretta, è stato annunciato il nuovo nome Stellantis and You, con l’intenzione di avviare una maggiore sinergia fra quelli ed Fca ed ex Psa. In Parts and Services si consolida la centralità del magazzino di Rivalta. Viene appieno confermato anche il Polo di Modena sia per l’attività ingegneristica sia come direzione del marchio Maserati; più in generale vengono confermati tutti i centri tecnici italiani, compreso quello di Pomigliano ex Elasis. Per quanto infine concerne le società di servizio, vale a dire Servicies e Security, si lavorerà sulle ottimizzazioni e sulle integrazioni dei processi, ma non ci sono piani di esternalizzazioni. Come sindacato abbiamo chiesto che nelle singole realtà si abbiano incontri fra le Direzioni aziendali e le Rsa, in modo da affrontare e approfondire i temi oggi affrontati in modo per così dire generale. Stellantis ha accettato tale nostra richiesta e dunque nei prossimi giorni avvieremo le relative richieste di incontro. (Com)