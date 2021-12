Sardegna: Solinas, miglior investimento per futuro sanità regionale sono i giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solinas ha concluso: "Ma non basta. Riannodare il filo di un dialogo tra le istituzioni è il presupposto fondamentale per costruire un nuovo sistema sanitario non solo all'altezza delle sfide dei tempi e della domanda di salute che i sardi attendono, ma anche poter scommettere con forza sulla sanità pubblica, che è un presidio irrinunciabile. Intendiamo quindi, ha confermato il Presidente, realizzare nuovi ospedali. Abbiamo bisogno di strutture moderne e di spazi adeguati per la miglior erogazione di prestazioni sanitarie di tecnologia all'avanguardia, di ospedali che possano attrarre le più' alte professionalità mediche nel panorama nazionale e internazionale. Uno sforzo comune, libero da condizionamenti e divisioni politiche, che garantirà ai sardi quella sanità pubblica cui tutti nostri cittadini hanno diritto". (Rsc)