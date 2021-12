Piemonte: arriva l'ok definitivo all'eliski, proteste delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale ha approvato a maggioranza, dopo una discussione durata per diverse settimane, il testo unificato sulla sicurezza degli sport di montagna e la legge che regolamenta l'eliski (lo sci di volo). Proprio su quest'ultimo punto ci sono state le alzate di scudi da parte delle opposizioni. Il consigliere di Liberi, uguali e verdi ha accusato la Regione di "voler intendere le Alpi come un luna park h24 per ricchi, introducendo norme inutili e dannose, frutto di una deriva culturale". Meno duro il commento del consigliere Pd Daniele Valle che ha sottolineato il lavoro di ricerca di condivisioni, che però "non è stato del tutto sufficiente". In più, ha aggiunto, "bisogna pensare ad un piano strategico più in generale per la montagna", ha concluso. (Rpi)