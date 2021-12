Piemonte: nasce lo sportello online per affrontare la burocrazia del bonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opportunità offerta dal bonus 110 per cento è innegabile, ma allo stesso tempo sono numerose le difficoltà burocratiche a cui si deve interfacciare chi tenta di richiedere questo incentivo. Ecco che allora la Regione Piemonte, in collaborazione con l'Environment Park ha deciso di lanciare il così detto "Sportello Energia". Si può raggiungere attraverso un sito ufficiale e una volta dentro si può richiedere una consulenza gratuità personalizzata proprio sul bonus 110 per cento. Il progetto è stato finanziato con il fondo europeo Horizon2020. "Sono particolarmente orgoglioso di questo progetto, coordinato dalla Regione, che vede la realizzazione di sportelli energia in cinque regioni pilota in Europa, tra cui proprio il Piemonte - ha affermato Matteo Marnati, assessore all’Ambiente, Energia, Innovazione del Piemonte -. (segue) (Rpi)