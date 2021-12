Torino: Camarda eletto presidente della IV commissione, quella al Commercio va a Pierino Crema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'elezione dei presidente e vice della III e della IV commissione si concludono le consultazioni per le commissioni consiliari. Per quanto riguarda la III sul Commercio e Lavoro, il presidente eletto è stato Pierino Crema (Pd), mentre il vice scelto dalle opposizioni è stato Giuseppe Catizone (Lega). “Ritengo importante – ha dichiarato il neopresidente Crema – da raggiungere la condivisione dei temi da affrontare e già dalla prossima riunione di commissione si parlerà di questi argomenti”. Mentre per la IV, Sanità e Servizi Sociali, il presidente eletto è stato Vincenzo Camarda (Pd). Il suo vice sarà Pietro Abbruzzese di Torino Bellissima. Camarda nello scorso mandato è stato coordinatore della commissione Servizi Sociali nella Circoscrizione 2, mentre Abbruzzese è direttore della Cardiochirurgia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. (Rpi)