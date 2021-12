Napoli: domani, presentazione del romanzo "Il grande venditore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 17.30, presso lo Spazio Guida in via Bisignano 11 a Napoli, si terrà la presentazione del romanzo, "Il grande venditore" di Pietro La Marca (Guida Editori). Con l'autore saranno presenti, Maria Rosaria Selo, Patrizia Milone. Il romanzo racconta di un nuovo affittuario, in un appartamento del centro storico di Napoli che, trova nascosta una cassetta con un vecchio diario appartenuto ad un vecchio e astuto commerciante ed affascinato, decide di riordinare gli appunti raccontando episodi di furbizie, simpatie ed incontri eccezionali del "Grande venditore".(Ren)