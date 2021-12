Imprese: al via il cantiere di Ansaldo Energia per il progetto di efficientamento della centrale Ep Produzione di Tavazzano e Montanaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato nel vivo il progetto di efficientamento della centrale termoelettrica Ep Produzione di Tavazzano e Montanaso, in provincia di Lodi: con novembre, infatti, Ansaldo Energia ha iniziato i lavori civili all’interno del perimetro del sito per poter quindi avviare i lavori per la costruzione del nuovo impianto. Ansaldo Energia realizzerà un nuovo gruppo a ciclo combinato di ultima generazione con una potenza di circa 800 MW. In qualità di Epc Contractor, si occuperà della completa realizzazione della nuova unità produttiva, dalle fondamenta all’avviamento: il cuore del ciclo combinato è composto dalla turbina a gas GT36 di classe H, da due generatori e da una turbina a vapore, componenti interamente realizzati presso gli stabilimenti Ansaldo Energia. In aggiunta, l’accordo prevede anche la conclusione di un contratto di appalto per la manutenzione della turbina di durata pluriennale. “Siamo molto orgogliosi che Ep Produzione abbia scelto Ansaldo Energia per l’ampliamento e per l’efficientamento della sua centrale di Tavazzano e Montanaso e siamo altrettanto orgogliosi che un’altra GT36 – la nostra turbina a gas top di gamma per prestazioni e rendimento - lasci il nostro stabilimento per andare ad alimentare un’importante centrale e, contestualmente, supportare l’Italia nel percorso verso la transizione energetica” afferma Giuseppe Marino, Amministratore delegato di Ansaldo Energia. (segue) (Com)