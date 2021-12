Torino: commissione Pari Opportunità, presidente Apollonio, vice Damilano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Apollonio (Lista Civica) è la nuova presidente del commissione Pari Opportunità. Mentre la vicepresidente è la consigliera di minoranza Silvia Damilano, in lista con Torino Bellissima. La Apollonio si occupa per la Città Metropolitana della ricerca di risorse per il finanziamento di progetti legati ad aree colpite da crisi ambientali o umanitarie, inoltre opera anche come volontaria nella comunità di Sant'Egidio. (Rpi)