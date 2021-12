Trasporti: Giovannini, possibile bigliettazione elettronica che includa controllo green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine avranno un ruolo centrale nei controlli anti Covid sui trasporti, ma "stiamo ragionando sulla possibilità di sfruttare questo passaggio per fare un salto in avanti nella bigliettazione elettronica, con la possibilità di integrare il database del trasporto locale con le informazioni sanitarie". "Potremmo così avere la conferma del biglietto elettronico che includa la conferma di possesso di Green pass". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo questa mattina all'assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della logistica. "Vogliamo trasformare la crisi in un’opportunità per fare un salto verso un sistema più avanzato e in linea con le abitudini dei giovani", ha concluso. (Rin)