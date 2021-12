Infrastrutture: Giovannini, Fondo sviluppo e coesione rifinanziato oltre 2026 dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Pnrr sono entrati progetti che erano finanziati già da prima, come la Bari-Napoli, ma "il governo ha simultaneamente ricaricato il Fondo sviluppo e coesione, potenziandolo ulteriormente. I soldi che sono stati spostati per le opere da fare entro il 2026, sono stati quindi sostituiti con altri fondi". Questa la rassicurazione data dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso del suo intervento questa mattina all'assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della logistica. “È per questo che, da settembre in poi, sto incontrando le Regioni per stabilire la loro quota del Fondo di sviluppo e coesione, con l'obiettivo di arrivare, per ciascuna, a una tavola riassuntiva sugli interventi che si vogliono realizzare fino al 2030 e su quali sono i fondi", ha aggiunto. (Rin)