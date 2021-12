© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea "non controllerà se i fondi dati al nostro Paese vengono spesi, ma se sortiscono gli effetti promessi. E, se i risultati non ci sono, l’Unione europea non ci rimborserà i soldi spesi male". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo questa mattina all'assemblea Alis e Stati generali del trasporto e della logistica. (Rin)