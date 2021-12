Scuola: Bianchi, legare fondi Pnrr con politiche territoriali per dare stabilità a riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare piena esecuzione e stabilità ai progetti del Pnrr “bisogna legare questi fondi con le politiche strutturali dei territori. In questo modo si potrà dare stabilità a questi progetti". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo al Forum disuguaglianze diversità, durante la presentazione del Rapporto di ricerca “Patti educativi territoriali e percorsi abilitanti. Un’indagine esplorativa”. “Abbiamo una programmazione a livello europeo con date e scadenze per realizzare i progetti del Pnrr nel quinquennio stabilito. I progetti che si avviano devono essere realizzati in tempi determinati e seguendo impegni precisi. Tutto il lavoro che stiamo mettendo in pratica sarà ripagato solo se si manterrà una crescita stabile in lungo periodo, tali da garantire la prosecuzione dell’attività”, ha spiegato il ministro. (Rin)