Piemonte: in Regione avviato l'iter per la cura dei senza fissa dimora

- Riconoscere alle persone senza fissa dimora prive di qualsiasi assistenza sanitaria la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali. Ma anche la facoltà di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni garantite dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) per i cittadini italiani residenti in Italia e alle Case della salute del territorio regionale. Lo prevede una proposta di legge presentata dal consigliere di minoranza Marco Grimaldi (Luv). Una proposta che è stata accolta positivamente dalla Regione, con l'assessore alla Sanità Luigi Icardi che questa mattina in commissione Sanità ha assicurato che "si farà tutto il possibile per spianare gli ostacoli tecnici e consentire l’approvazione della Pdl. La Regione già garantisce le prestazioni urgenti e indifferibili, cosi come intende potenziare l’estensione dell’assistenza alla non urgenza e alla cronicità. (segue) (Rpi)