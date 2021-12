Napoli: venerdì, installazione coreografica "Delayer"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì, al Teatro Nuovo di Napoli, si terrà l' installazione coreografica, "Delayer", spettacolo che inaugura la terza e ultima tranche del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione Campania., di e con Valeria Apicella, danzatrice napoletana con una carriera internazionale. Lo ha reso noto un comunicato della Fondazione Campania dei festival. "Tutto nasce nel luglio 2020, quando una notte – ha raccontato l’artista - nel silenzio, nel vuoto del lockdown, ho iniziato a cercare attraverso i dispositivi social, 'dentro' queste finestre virtuali, come tanti di noi, me stessa. Di fronte a un grande schermo dove si proiettavano queste finestre mi sono imbattuta in una doppia porta immaginaria, e da lì una spirale che non faceva che riprendere il mio movimento in un circuito chiuso e pur infinitamente aperto. Lo stato di presenza modificato si addiziona a sé stesso. Casualmente, nel tempo della ripetizione, si rivela altro. Delayer è un dispositivo che crea un ritardo nella trasmissione di un segnale in un circuito".(Ren)