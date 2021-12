Torino: Appendino, Giusta e Rosatelli garanzie continuità sul tema dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Alessandro Giusta è il nuovo presidente del Coordinamento Torino Pride Glbt. Una notizia che mi riempie di gioia e che è un segnale di garanzia rispetto a una concreta continuità sul tema dei diritti. Lo scrive su Facebook la ex sindaca di Torino Chiara Appendino. So bene che il nuovo assessore, Jacopo Rosatelli - ora con le deleghe della Città su questi temi - nutre la medesima sensibilità e sono certa che farà un ottimo lavoro, per il quale lo ringrazio sin da ora", conclude.(Rpi)