Abruzzo: i fratelli aquilani Totani alla Dakar 2022 con il sostegno della Regione (2)

- "Per la nostra Regione sostenere una partecipazione del genere deve essere motivo di vanto per l'intera comunità", aggiunge. La Dakar è uno dei rally di automobilismo e motociclismo più famosi al mondo, che prevedeva fino al 2007 la tappa finale nella capitale del Senegal, nell'Africa occidentale. È nota anche come "Parigi-Dakar" perché nelle prime edizioni il percorso iniziava appunto dalla capitale francese per terminare in quella del Senegal. In seguito, mentre l'arrivo si è mantenuto quasi sempre a Dakar, la sede di partenza ha subito diversi spostamenti dal 1995. Alla gara partecipano autovetture, motociclette, autocarri, quad e Side by Side. I mezzi che intraprendono questa durissima gara sono dotati di Gps e si vedono rinforzare le proprie parti meccaniche per sopportare il gran caldo e le sollecitazioni. È la terza volta che l'Arabia Saudita ospita l'evento, con il supporto della Saudi Automobile and Motorcycle Federation. La gara inizierà ad Ha'il e terminerà a Jeddah, attraversando i Canyon e le scogliere nella regione di Neom, passando per la costa del Mar Rosso, nei tratti delle dune che circondano Riyadh. (Gru)